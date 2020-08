2020/08/26 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

A worker walks along the bridge linking to a new Apple store, located in the water in front of the Marina Bay Sands, in Singapore on August 24, 2020.



(Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

يس عراق – بغداد

تأثيرات جائحة كورونا قد تكون أثرت سلبا على شبكة البيع بالتجزئة العالمية التابعة لشركة “آبل”، لكن ذلك لم يمنعها من الانغماس في ولعها بالتصميم الخارجي المميز.

الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” ستفتتح أول متجر عائم في العالم على الواجهة البحرية في سنغافورة، والمعروف رسميًا باسم Apple Marina Bay Sands، ليكون المتجر الجديد الأول من نوعه في العالم الذي يطفو على الماء.

الموقع هو جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل نفس الاسم، وهو ثالث متجر للشركة الأميركية العملاقة في سنغافورة.

ورؤية المتجر في الليل بالإضاءة المميزة لها نكهة خاصة بحسب موقع “ذا فيرج” الذي قال إن متجر التجزئة هو رقم 512 للشركة على مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا، وسيشار إليه باسم “فانوس أون ذا باي”.

وسيشمل المتجر نفس الإجراءات الموجودة في متاجر “آبل” الأخرى في سنغافورة لناحية جهود الصحة والسلامة المستمرة لمكافحة جائحة كورونا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. آبل تفتتح أول متجر عائم على الماء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. آبل تفتتح أول متجر عائم على الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).