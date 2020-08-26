الصحة: توفير الخدمات العلاجية أدى إلى زيادة أعداد الشفاء من كورونا

2020/08/26 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة، أن توفير الخدمات العلاجية في المستشفيات، أدت إلى زيادة أعداد المتشافين من كورونا وبنسب كبيرة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الاربعاء، إن "زيادة إعداد الشفاء جاءت من خلال تطور الخدمات العلاجية في المستشفيات، من حيث توفر الاوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، فضلا عن توفر جميع الادوية التي يحتاجها المريض".

وأضاف أن "توفير الخدمات العلاجية أدى إلى تحسن كبير في نسب الشفاء، مما سيؤثر إيجابا على مسار الوباء في العراق".

وأعلنت وزارة الصحة، عن شفاء 3372 مصاباً من فيروس كورونا ليوم امس الثلاثاء.

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