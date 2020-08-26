2020/08/26 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتين تعودان لمنظمة الاغذية الدولية شرق الموصل "وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" العبوة انفجرت مستهدفة العجلتين قرب قرية شاقولي في ناحية برطلة شرق الموصل"واضاف المصدر ان"الانفجار اسفر عن اصابة موظفة عراقية تعمل مع المنظمة بجروح طفيفة و نقلت على اثرها للمستشفى .



"/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني:انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتين تعودان لمنظمة دولية شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني:انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتين تعودان لمنظمة دولية شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).