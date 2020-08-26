الكهرباء: المبالغ التي اطلقت للعقود والاجور اليومية لاتكفي للرواتب.. وسنذهب لمجلس الوزراء لحل هذا الملف

2020/08/26 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة الكهرباء، ان المبالغ التي اطلقتها وزارة المالية الخاصة بالعقود والاجور اليومية لاتكفي لتغطية الرواتب.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، ان "المبالغ التي اطلقتها وزارة المالية الخاصة بالعقود والاجور اليومية لاتكفي لتغطية الرواتب وستخلق مشكلة أكبر تتعلق برواتب الموظفين حيث لا يتم حل مشكلة بخلق مشكلة اخرى".واضاف ان "وزارة الكهرباء لديها مبالغ الجباية المركزية وهي واجبة الدفع لصالح الكهرباء ارسلت وفق قوائم الى المالية"، مبينا ان "المالية تريد دفع مستحقات العقود والاجور من ايراد جباية محدودة لاتكفي لتغطية جميع نفقات موظفي الوزارة".وتابع ان "وزارة الكهرباء ستذهب الى مجلس الوزراء لحل هذا الملف وتامين رواتب العقود والاجور دون خلق مشاكل مالية اخرى"./انتهى10

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