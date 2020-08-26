2020/08/26 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية لأطلاق رواتب المحاضرين وباقي العقود في وزارات الدولة الذين مضى على تعاقدهم فترة طويلة ولم يستلمو رواتبهم الى الان .واكد البعيجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " وجود اعداد كبيرة من المحاضرين الذين تمت الموافقة على صرف رواتب لهم ولم تصرف الى الان وقد مضى عليهم عدة اعوام وهم يحاضرون مجانا في المدارس ويقدمون خدمة كبيرة بدون مقابل وتم تخصيص مبالغ لهم ولكن لم تصرف الى الان .ودعا البعيجي الحكومة الى انصاف جميع المتعاقدين في وزارات الدولة وتصرف لهم مرتباتهم الشهرية باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الشريحة تعمل داخل الوزارت وتقدم خدمة لذلك الواجب على الحكومة ان تقوم بدفع مستحقاتهم .واضاف ان دفع رواتب العقود والاجور اليومية لدى وزارات الدولة ليس منة من احد وانما هو واجب شرعي واخلاقي يقع على عاتق الحكومة تجاه ابنائها الذين يعملون لدى مؤسساتها لذلك نامل من الحكومة وعلى راسها الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية لدفع مستحقات جميع العقود والاجراء اليوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي يطالب الحكومة باطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات اسوة بوزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي يطالب الحكومة باطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات اسوة بوزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).