النفط تعلن خفض صادراتها 10 ملايين برميل خلال شهر اب الحالي

2020/08/26 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة النفط، انها ستصدر خلال شهر اب الحالي 75 مليون برميل استجابة لتنفيذ اتفاق أوبك بلس اقل من شهر تموز الماضي ب10 ملايين برميل.

وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار في حديثه لقناة الشرقية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هدفنا لشهر اب الحالي تصدير 75 مليون برميل، مشيرا الى ان هذا التخفيض جاء استجابة لاتفاق أوبك بلس.





ويتطلب من العراق خفض 1.2 مليون برميل يوميا خلال شهر اب الحالي استجابة لاتفاق أوبك بلس، اذ يتضمن التخفيض حصته البالغة 850 الف برميل يوميا بالإضافة إلى 400 الف برميل يوميا عن عدم التزامه خلال الأشهر الأولى من الاتفاق.





وكانت وزارة النفط أعلنت، تصدير 85 مليون برميل خلال شهر تموز الماضي، وحققت إيرادات 3.4 مليار دولار.

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