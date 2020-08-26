ابنة ’شويكار’ تتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها (فيديو)

2020/08/26 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها.



وقالت منة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار" الفضائية، تابعها "ناس"، إن "والدتها اشتكت قبل وفاتها من ألم شديد في بطنها".

وأضافت أنه "تم احتجاز والدتها في أحد المستشفيات، بعد أن شك الطبيب في إصابتها بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "نتيجة التحاليل الطبية جاءت سلبية (غير مصابة)، ثم انتقلت إلى مستشفى آخر".

وأوضحت ابنة شويكار، أن "والدتها خضعت للفحص الطبي مرة أخرى، وشخص أحد الأطباء حالتها بأنها التهاب في المرارة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تتلقى العلاج المناسب لحالتها".

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