عضو بالمالية النيابية يحدد ثلاث 'إيجابيات' لقمة عمّان

2020/08/26 | 11:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأربعاء، ثلاث "إيجابيات" أفرزتها القمة الثلاثية التي شارك فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان، لكنه أشار إلى حاجة العراق لقمم تشارك فيها دول أقوى اقتصادياً.

وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القمة الثلاثية التي انتهت امس بمشاركة العراق في عمان، بصراحة لم تكن قوية على اعتبار أن الدول المشاركة في القمة ليست ذات اقتصادات قوية"، مبينا أن "إيجابيات هذه القمة تقتصر على بعض الأمور منها عودة العراق الى محيطه العربي".

وأضاف أن "من بين إيجابيات هذه القمة، هي انها من المحتمل ان تفتح آفاقاً لقمم أخرى مع دول أقوى اقتصاديا وتدعو العراق للمشاركة معها، اضافة الى ان العلاقات مع الجيران كلما كانت مبنية على اسس سلمية كلما انعكس هذا الامر ايجابيا على الوضعين الامني والاقتصادي الداخلي".وأشار كوجر إلى أن "العراق في هذه المرحلة رغم تثميننا لمخرجات قمة عمان، لكننا بحاجة إلى دول لديها اقصادات قوية ولها أبعاد علمية وتستطيع خدمة العراق بجوانب متعددة".





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