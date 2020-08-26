الصحة تكشف عن السبب وراء ارتفاع أعداد المتشافين من كورونا مؤخرا

2020/08/26 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

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شفاء حالات من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن السبب وراء ارتفاع أعداد المتشافين من فيروس كورونا في العراق خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 26 آب 2020، إن "توفير الخدمات العلاجية في المستشفيات، أدت إلى زيادة أعداد المتشافين من كورونا وبنسب كبيرة"، وتابع ان "زيادة إعداد الشفاء جاءت من خلال تطور الخدمات العلاجية في المستشفيات، من حيث توفر الاوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، فضلا عن توفر جميع الادوية التي يحتاجها المريض".

وأضاف أن "توفير الخدمات العلاجية أدى إلى تحسن كبير في نسب الشفاء، مما سيؤثر إيجابا على مسار الوباء في العراق".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن شفاء 3372 مصابا من فيروس كورونا، فيما سجلت ارتفاعا جديدا، بعدد الاصابات الكلي لفيروس كورونا، مقارنة بحصيلة يوم امس التي بلغت3644 اصابة بالفيروس، حيث سجلت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية 3962 اصابة.

ر.إ

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