الكشف عن الاسباب التي دفعت ميسي لاتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة

2020/08/26 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت تقارير اعلامية، الاربعاء، عن الاسباب التي دفعت نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي لاتخاذ قراره بالطلب رسميا للرحيل عن برشلونة، مما حسابات الإدارة التي ستواجه أصعب قضية في التاريخ الحديث للنادي.

وذكرت تلك التقارير المنشورة، اليوم (26 اب 2020)، أن "اللاعب حسم قراره ولن يتراجع عنه، وهنا يبرز التساؤل، لماذا اتخذ هذا القرار، وما أسباب الطلاق المحتمل بين الطرفين؟

السبب الاول، الادارة وفي مقدمتها الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو- تعتبر الخصم الأبرز لميسي في هذه الظروف والسبب الأساسي لقرار الرحيل، فاللاعب لم يخف غضبه من مختلف القرارات التي اتخذتها هذه الإدارة بداية من السماح لزميله البرازيلي نيمار بالرحيل إلى سان جيرمان في 2017 وعدم قدرتها على تعويضه رغم صرف أموال طائلة خلال السنوات الماضية.

السبب الثاني، معارضة ميسي لفكرة إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق، حيث كان الفريق في حالة سيئة وكان الأرجنتيني يرتبط بعلاقة مميزة مع المدرب.

وكان ميسي من أبرز المعارضين لقرار التخلي عن المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ودخل خلال الأشهر الماضية في صراع مباشر مع مدير الكرة السابق إريك أبيدال بعد تصريحات الأخير التي اتهم فيها اللاعبين بالتخاذل في التدريبات.

السبب الثالث، الاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان والذي أبدى صرامة واضحة وقال إنه لن يمنح امتيازات لأي لاعب في الفريق.

وخلافا لكل المدربين السابقين الذين تغزلوا بميسي، اختار كومان في أول ندوة صحفية أن يوجه رسالة غير مباشرة للاعب حين قال إنه لن يعمل سوى مع من هو مقتنع بالبقاء مع الفريق.

وكانت الطريقة التي تعامل بها كومان مع المهاجم لويس سواريز -الذي يعتبر أقرب أصدقاء ميسي- "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأكدت مواقع إسبانية أن النجم الأرجنتيني غاضب من طريقة إبلاغ سواريز بقرار الاستغناء عن خدماته دون احترام ما قدمه للنادي في السنوات الماضية.

ويعتقد ميسي أن تسريب تفاصيل اجتماعه مع رونالدو كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، لوسائل الإعلام، له هدف غير سوي.

ويرى ميسي، أن الإدارة الكتالونية ترغب في توريطه مع جمهور برشلونة، وإفساد علاقته بهم.

وكان ميسي قد قطع إجازته في مسقط رأسه بالأرجنتين وعاد إلى إسبانيا؛ من أجل الاجتماع برونالد كومان، ووضع تصور للمرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية عن إبلاغ ميسي لكومان برغبته في الرحيل عن برشلونة؛ بسبب سوء التخطيط من إدارة النادي، وتدهور أوضاع الفريق.

ا.ح

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