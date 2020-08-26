الطقس : إستمرار درجات الحرارة في العراق ضمن معدلاتها الحالية

2020/08/26 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …تؤكد التنبؤات الجوية إلى إستمرار درجات الحرارة في العراق ضمن معدلاتها الحالية حتى يوم الخميس المقبل قبل أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لعدة أيام.وبحسب نشرات جوية صادرة عن مختصين في مجال التنبؤات الجوية ، فإن “درجات الحرارة ستبقى حتى يوم غد الخميس أقل من مُعدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث ستكون […]

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