نازحو ديالى يشتكون من استمرار سطوة الميليشيات في منع الأهالي من العودة

2020/08/26 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى نازحو محافظة ديالى من استمرار سطوة الميليشيات ونفوذها في منع الأهالي من العودة إلى ديارهم تارة، وإجبارهم على ترك مناطقهم وبيوتهم والأراضي الزراعية بأساليب ممنهجة مدروسة لتهجيرهم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي واسع تارة أخرى.

وقال شهود عيان إن ميليشيات منعتهم من العودة إلى منازلهم وقراهم في ناحية كنعان بقوة السلاح وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا والرجوع إلى مخيمات النزوح التي كانوا فيها، مضيفين أن الأجهزة الأمنية تدخلت في حل المشلكة إلا أنها لم تسطع الضغط على الميليشيات بأخذ الموافقة والسماح للعائلات بالدخول والرجوع إلى بيوتهم، لكن أحد الضباط في الجيش العراقي طلب منهم نصب الخيام على أبواب مناطقهم في محاولة لممارسة الضغط عليهم.

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