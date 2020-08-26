2020/08/26 | 11:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: واشنطن تفشل مجددا بسعيها لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الأممي على إيران) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: واشنطن تفشل مجددا بسعيها لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الأممي على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).