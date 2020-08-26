صحيفة: اتفاق لرفع السودان عن قوائم الإرهاب الأميركية بـ

2020/08/26 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان لتسوية سلسلة من المطالبات التي طال أمدها من قبل ضحايا الإرهاب الأميركيين، مما يضع الأساس لشطب البلاد من القائمة الأميركية للدول التي ترعى الإرهاب، وفقًا لتصريحات مسؤولين ومساعدين في الكونغرس لمجلة فورين بوليسي.

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