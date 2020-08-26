تنفيذ 22 أمر قبض بحق مطلوبين في بغداد.. بالتفاصيل

2020/08/26 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد تنفيذها 22 أمر قبض بحق مطلوبين ومتهمين خلالـ ال24 ساعة الماضية في العاصمة.





وقالت المديرية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "مفارز مكافحة إجرام بغداد نفذت 22 أمرا للقبض بحق مطلوبين ومتهمين خلال ال(٢٤) ساعة الماضية حيث تم إلقاء القبض على 3 متهمين لقيامهم بجريمة قتل ضمن مكاتب مكافحة إجرام الحبيبية، والزهور، وأبي غريب وفق المادة ٤٠٦ و ٤٠٥ ق.ع".

واضافت: "في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الاعظمية القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع".

وتابعت: "هذا وتم إلقاء القبض على 5 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام المدائن، وحسينية المعامل، والدورة، والكرامة، وسرقات الرصافة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

وزادت: " كما تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على 10 متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة، وتزوير، وتسليب ومطلوبين من قبل مفارز مكاتب مكافحة إجرام القدس، والكاظمية، والتاجي، والمنصور، وحي العامل، والحرية، والكرادة، وبغداد الجديدة، والصالحية، وباب الشيخ، وفق المواد ٤٤٦، و ٢٩٨، و ٢٩٢، و ٤٤٤، و ٤٣١ ق.ع، فضلا عن ضبط 3 عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات ضمن مكاتب مكافحة إجرام سرقات الكرخ، والبياع والغزالية وفق المادة ٤٤٤، و٤٤٦ ق.ع".

محمد المرسومي

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