2020/08/26 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأ مطورو تطبيق “واتسآب” في طرح تحديث تجريبي جديد، يقدّم تجربة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي.وسيكون التحديث التجريبي الجديد مخصصاً لنسخة “واتسآب بيتا” على نظام التشغيل “أندرويد”، وهو يتضمن إمكانية تخصيص نغمة رنين خاصة بالمكالمات الجماعية.كذلك، سيقدّم التحديث واجهة مستخدم جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، فضلاً عن نوع جديد لملصقات الرسوم المتحركة.ومع هذا، فقد جرى نقل كل الأزرار إلى أسفل الشاشة، خلال المكالمات الصوتية، في واجهة المستخدم الجديدة من “واتسآب”.وبحسب المعلومات أيضاً، فإن المطورين يعملون على تجديد شاشة الإتصال أيضاً.اكتشاف “عوالم باردة” أكبر من الكواكب وأخف من النجوم! اكتشف علماء أكثر من 1500 من الأجسام القزمة البنية، وهي “عوالم باردة” أكبر من الكواكب ولكنها أخف من النجوم – في جوار المجرة.ويعد الاكتشاف جزءا من “عوالم الفناء الخلفي: الكوكب التاسع”، وهو مشروع استقطب أكثر من 100 ألف شخص للبحث عن البيانات الفلكية، بحثا عن أجسام جديدة “قريبة”.وتتميز بعض الأقزام البنية بأنها من بين أروع أنواع الأقزام المعروفة – مع درجات حرارة قريبة من درجات حرارة الأرض وإمكانية إيواء سحب مائية.وقال علماء الفلك إن أقرب الأقزام البنية المكتشفة حديثا يقع على بعد 23 سنة ضوئية فقط من الأرض، بينما يقع العديد من الأقزام الأخرى في غضون 30-60 سنة ضوئية.وتوفر هذه العوالم الرائعة الفرصة للحصول على رؤى جديدة حول تكوين الغلاف الجوي للكواكب خارج النظام الشمسي، كما قال معد الورقة البحثية وعالم الفلك، آرون مايسنر من NOIRLab التابع لمؤسسة العلوم الوطنية (NSF).وقال موضحا: “تتيح لنا هذه المجموعة من الأقزام البنية الرائعة أيضا تقدير عدد العوالم الحرة العائمة، التي تتجول في الفضاء بين النجوم بالقرب من الشمس بدقة”.وتعد الأقزام البنية مثابة “عوالم التبريد” للفضاء – فهي صغيرة لدعم التفاعلات النووية التي تغذي النجوم، وخافتة يصعب اكتشافها، وهذا هو السبب في بحث علماء الفلك عنها في الجوار.ويعتقد الخبراء أن الأقزام البنية تبرد مع تقدمها في العمر.وجنّد مشروع Backyard Worlds أكثر من 100 ألف عالم لدراسة تريليونات من وحدات البكسل لصور التلسكوب، بحثا عن العلامات الدقيقة للكواكب والأقزام البنية التي تتحرك في الفضاء.وقال علماء الفلك إنه لا يوجد حتى الآن بديل للعين البشرية، عندما يتعلق الأمر بمسح صور التلسكوب بحثا عن أدلة خفية على الأجسام المتحركة – على الرغم من التطورات الحديثة في التعلم الآلي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة.وعلى الرغم من أن الباحثين نشروا فقط بيانات عن أبرد 95 اكتشافا، حدد المتطوعون أكثر من 1500 من الأقزام البنية في البيانات الفلكية.واستفاد المشروع من Astro Data Lab، وهي بوابة إلكترونية خاصة تتيح للباحثين والعلماء المواطنين استكشاف كتالوجات فلكية ضخمة – تحتوي على مليارات الكائنات – بسهولة.محمد المرسومي

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