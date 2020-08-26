2020/08/26 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغداد/نينا/ عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعا استثنائيا بحضور نقيب الصحفيين العراقيين ، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعقد اجتماعا استثنائيا بحضور مؤيد اللامي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعقد اجتماعا استثنائيا بحضور مؤيد اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).