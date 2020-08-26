في مسألة سيادة القضاء وإستقلاله مجددا أن تكون أو أن لا تكون

2020/08/26 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صباح الداوودي من الواضح إن المجتمع الشرقي عامة والشرق الأوسطي خصوصاً باتت غالبية الناس فيه من مدمني عادة مضغ وإجترار ترديد عبارات المبدأ القانوني والدستوري الشهير القائل ب(سيادة القانون او...أكمل القراءة ←

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