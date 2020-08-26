مشاكِل عائلية - امين يونس

2020/08/26 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس تحدثَ سمكو بلباقةٍ وأناقةٍ وحذاقة قائلاً : كما تعرف أنني لستُ مسؤولاً عن الطقس ، فليسَ من المعقول أن تنتقدني حول حرارة الجو حيناً أو شدة البرودة وتزايد الأمطار حينا ! .



* أجابهُ حمكو بِحَذَر : يا أخي لستُ أقول أن الذنب ذنبك في قساوة الطقس ، لكنني أتمنى أن تتوفر الكهرباء عندنا وبسعرٍ معقول ومُستَمِر ، شأن كُل خَلق الله ..



لتُعيننا على تحّمُل المناخ المتطَرِف .ـ كهرباء ..



كهرباء ..



وهل قّصر ......





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