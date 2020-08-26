لجنة الاقتصاد تدعو الى دمج بعض الوزارات للحد من الفساد

2020/08/26 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت ، إلى دمج بعض الوزارات للحد من الفساد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “دمج بعض الوزارات شيء مهم في الوقت الحاضر لمواجهة الاخفاقات وسوء الإدارة والفساد الذي تعاني منه الحكومة […]

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