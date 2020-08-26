تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار بمناسبة ’يوم العباس’

2020/08/26 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محافظة ذي قار، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم غد الخميس.



وقال المحافظ ناظم الوائلي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 2020)، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام العباس (عليه السلام)".

واستثنى المحافظ، "المستشفيات والقطاع الصحي وأقسام الصيانات في مديريات الماء والكهرباء والمجاري وكذلك المصارف الحكومية لاستكمال توزيع رواتب الموظفين لشهر آب وكل الجهات المتعلقة بها".

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