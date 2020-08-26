2020/08/26 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بعد انفجار عبوة ناسفة في طريق زراعي بمحافظة ديالى.وقال المصدر، في تصريح صحفي إن 3 أشخاص من اسرة واحدة بينهما امرأتان، أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على مركبتهم في طريق زراعي قرب قرية البو بكر بأطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بإنفجار عبوة ناسفة بديالى المركز الخبري الوطني.

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