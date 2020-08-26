صندوق النقد العربي يصدر قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسوية

2020/08/26 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، “قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسوية”.يحتوي القاموس على نحو (551) مصطلحا تختص بنظم الدفع والتسوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وعي الجمهور العربي.في هذا الصدد، على ضوء التطور المتسارع في صناعة نظم البنية التحتية المالية، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات الدفع […]

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