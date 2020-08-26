مدونون: رئاسة مجلس النواب مطالبة بتحديد موعد استئناف الجلسات لحسم الملفات الملحة

2020/08/26 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مدونون هيئة رئاسة مجلس النواب الى اصدار بيان توضح فيه موعد استئناف جلساتها وذلك نظرا لتفاقم الملفات المهمة التي تستدعي الحسم من قبل السلطة التشريعية.

مدونون أكدوا ان الملفات المهمة التي ينتظر العراقيون مثل إكمال قانون الانتخابات، ومراقبة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، إضافة الى تفاقم الازمات الصحية والمالية، تضع البرلمان امام مسؤولية كبيرة خاصة وانه معطل منذ اذار الماضي، وسط تباين بمواقف النواب حول تلك القوانين.

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