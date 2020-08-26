مخرج اميركي يشارك بمهرجان المقاومة في ايران

2020/08/26 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/محمد ابو الجدايل/..يرى المخرج والناقدج الاميركي البارز “جان جيانويتو” الذي شارك في لجنة تحكيم الدورة الخامسة عشر لمهرجان افلام المقاومة الدولي، أنه لابد من أن تكون الموضوعات المطروحة في هذا المهرجان أولوية لكل إنسان.وفي حوار له مع مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، تحدّث المخرج الاميركي عن تجربته بلجنة تحكيم النسخة السابقة لمهرجان […]

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