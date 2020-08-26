وزير الزراعة : بدأنا نصدر التمور والشعير و5 منتجات محلية

2020/08/26 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ان العراق بدأ يصدر التمور ومحصول الشعير و5 منتجات محلية اخرى الى الخارج.وقال الخفاجي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “قوات مكافحة الارهاب تتواجد الان في المنافذ الحدودية لمنع عمليات الفساد فيها وادخال المنتجات الممنوعة من الاستيراد”، مبينا ان “منفذ اقليم كردستان نحاول […]

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