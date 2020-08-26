2020/08/26 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما استقرت بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء.وسجلت بورصة الكفاح 122.850 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، فيما كانت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 122.800 دينار.أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 123.500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 122.500 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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