2020/08/26 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، حول إمكانية انسحاب القوات الأجنبية من مطار بغداد الدولي.يترقب مختصون انسحاباً جديدا للقوات الأجنبية من موقع قريب من مطار بغداد الدولي ومواقع أخرى، ورأى عضو اللجنة، كاطع الركابي، هذه الخطوة، أنها “قد تحتاج الى وقت عبر جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق”.وتخضع عملية تسلم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن البرلمانية تعلق حول إمكانية انسحاب القوات الأجنبية من موقع قريب لمطار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن البرلمانية تعلق حول إمكانية انسحاب القوات الأجنبية من موقع قريب لمطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن البرلمانية تعلق حول إمكانية انسحاب القوات الأجنبية من موقع قريب لمطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).