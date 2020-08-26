الأمم المتحدة تطلق مشروع “سومريون” لتشجيع السياحة البيئية في ذي قار

2020/08/26 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر السياحة البيئية والحفاظ على الإرث الثقافي في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.وأطلق البرنامج عبر شبكة الإنترنت مشروع “سومريون من أجل التنمية الاقتصادية والإرث الثقافي”.ينفذ المشروع بالشراكة مع مجموعة منظمات غير حكومية، تحديداً Un Ponte Per، وجمعية “حماة […]

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