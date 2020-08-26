أوجه الشبه والاختلاف بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/6

2020/08/26 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش تقسيم العراق مطلب امريكي – إسرائيلي ـ ايراني بينا ان نظريتي الأمن القومي الإيراني والصهيوني تعمل على إضعاف الدول العربية والأسلامية، والهيمنة على أقتصادياتها العالم، وان التسابق التسليحي...أكمل القراءة ←

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