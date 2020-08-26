العقل البدائي في الشخصية العراقية وأثره على الحياة السياسية

2020/08/26 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر صحيح ان المجتمع العراقي تنتشر بين صفوفه حب القراءة والثقافة ومعارض بيع الكتب تزدحم بالقراء ، لكن معظم العراقيين يقرؤون الكتب ويتعاطون مع الثقافة والأحداث والأفكار والسياسة وعموم...أكمل القراءة ←

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