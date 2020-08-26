“جونز هوبكنز” توجه نصائح لتجنب مشكلات تسببها الكمامة

2020/08/26 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعد ارتداء كمامة الوجه أحد الطرق الرئيسية والمهمة لتقليل انتشار فيروس كورونا المُستجد المسبب لمرض كوفيد-19.ومع استمرار الوباء، تظهر المزيد من الأدلة على فعالية استخدام الكمامات الواقية، والمزيد من البلدان التي باتت تفرض ارتداءها في الكثير من الأماكن العامة.وبحسب ما نشره موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية Hopkins Medicine، فإن ارتداء الكمامات ضرورة، لذا […]

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