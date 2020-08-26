لاعبو برشلونة يتوقعون رحيل ميسي

2020/08/26 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف لاعبي نادي برشلونة الإسباني، من قرار قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمغادرة الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.وذكر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، اليوم، أن لاعبي البلاوجرانا في غرفة ملابس الفريق يتوقعون أن قرار ليونيل ميسي لا رجعة فيه، وأنه سيرحل بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري عن النادي الكتالوني، […]

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