2020/08/26 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإذاعة الكاتالونية RAC أن نادي برشلونة الإسباني مصمم على بيع ليونيل ميسي، الذي عبر الثلاثاء عن رغبته في الرحيل، مقابل أعلى رسوم انتقال على الإطلاق، أي أكثر من 222 مليون يورو التي دفعها باريس سان جيرمان لبرشلونة مقابل نيمار.

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