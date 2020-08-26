محكمة ترفض طلب بولانسكي العودة إلى أكاديمية الأوسكار

2020/08/26 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رفضت قاضية في لوس انجليس الشكوى التي رفعها المخرج الفرنسي من أصل بولندي رومان بولانسكي بشأن طرده من الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار.وتشكل هذه النكسة القضائية خطوة إضافية في نأي هوليوود بنفسها عن المخرج الذي فر من الولايات المتحدة قبل أربعة عقود بعدما اتهم بممارسة الجنس مع قاصر.ورأت القاضية ماري […]

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