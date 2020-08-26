الأسد يتسلم رسالة من الكاظمي

2020/08/26 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسلم الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكرت مصادر مطلعة ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل الى دمشق وسلم الرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأشارت الى ان "زيارة الفياض لدمشق تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الكاظمي الى واشنطن ومشاركته بقمة الأردن الثلاثية أمس".عمار المسعودي

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