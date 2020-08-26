الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعقد اجتماعا استثنائيا بحضور مؤيد اللامي / موسع

2020/08/26 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعا استثنائيا بحضور نقيب الصحفيين العراقيين ، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ".وقال اللامي خلال الاجتماع : ان الرياضة العراقية تراجعت والسبب ليس فقط المكتب التنفيذي وإنما التدخلات الجانبية بعملها ، مؤكدا ان تكاتف الجمعية العمومية سيعيد الهيبة والإنجاز لرياضة الاولمبية"./انتهى

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