القبض على متهم مطلوب بالنصب والاحتيال في إحدى سيطرات البصرة

2020/08/26 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد القبض على متهم مطلوب قضائيا (نصب واحتيال).وذكربيان لقيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه : بعد تدقيق اسماء المطلوبين في السيطرة باستخدام أجهزة الحاسوب القي القبض على المتهم وتمت إحالته الى جهة الطلب وهي مديرية شرطة محافظة ميسان ./انتهى

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