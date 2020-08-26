2020/08/26 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون العراق ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق للتفاوض لحل كافة الخلافات المتعلقة بتواجد أنصار حزب العمال الكردستاني في شمال العراق .وقال كوبلي خلال إحاطة إعلامية: "نود أن تعمل تركيا والعراق معا لحل المخاوف بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ، و من المهم احترام السيادة العراقية، لكن من المهم أيضا الاعتراف بالمصالح الأمنية الخاصة لتركيا".وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن "أفضل طريقة لحل كل هذه المشاكل هي أن يعمل الجانبان معا ، وآمل أن نتمكن من لعب دور ما في تعزيز هذا الموقف بحيث يؤدي إلى الاستقرار ويلبي مصالح الجانين".واخترقت طائرات تركية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، الأجواء العراقية، ونفذت ضربات أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين في قضاء سنجار غربي مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.وأسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة "سيد كان" شمالي البلاد، الثلاثاء 11 آب الجاري، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود العراقي، المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بعد الهجمات التركية"... واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض لحل القضايا الخلافية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بعد الهجمات التركية"... واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض لحل القضايا الخلافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).