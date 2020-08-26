الصحة العالمية تتحدث عن كورونا في العراق: هذه الأيام وراء ارتفاع اعداد الإصابات

2020/08/26 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم إسماعيل، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع اعداد الإصابات بفايروس كورونا خلال الفترة الماضية في العراق.

وبحسب اسماعيل فإن “نسبة الاصابات بالفيروس في العراق ارتفعت في ايام عيد الأضحى”.

وأضاف أن “الوباء لم يتم ايجاد علاج له لذا يتعين ان تستمر الحياة بشكل طبيعي”، مسطرداً بالقول إن “حياة الناس ينبغي ان يطرأ عليها تغيير وان تكون الكماكمة جزءا من حياة والاسرة، ويجب ان يلتزم الجميع بالابتعاد عن الاماكن المزدحمة”.

وأشار إلى أن “معدل الوفيات بالوباء في السليمانية ارتفع لكن الى الان وبشكل عام ومقارنة بدول العالم فالنسبة معقولة وطبيعية”.

يظهر الموقف الوبائي اليومي في العراق والذي وصل إلى تسجيل أكثر من 4 الاف إصابة يومية، وسط توقعات بارتفاعها إلى مستويات جديدة، يظهر أن الغاية الأساسية لإجراء الفحوصات “غير متحققة” فأن الإصابات تسير نحو الارتفاع، ولم تنجح الفحوصات التي بلغت نحو 20 ألف فحص يوميًا بحصر الإصابات التي مازالت منذ أشهر تسير نحو الإرتفاع، فيما بلغ عدد الفحوصات الكلي نحو مليون ونصف فحص منذ بدء ظهور الوباء في العراق.

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