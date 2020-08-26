نيكول سابا تنعى مدير اعمالها بكلمات حزينة

2020/08/26 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فجع الموت الفنانة نيكول سابا، حيث فقدت صديقها ومدير أعمالها، وائل المصري، وهو ما أصابها بحالة شديدة من الحزن، لتودع رفيق عمرها برسالة مبكية.وكتبت نيكول سابا في تعليقها على الصورة التي نشرتها لمدير أعمالها: “بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد و ائل المصري، […]

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