2020/08/26 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض يصل الى سوريا ويسلم الأسد رسالة من الكاظمي المركز الخبري الوطني.

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