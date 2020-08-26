الكاظمي يجري زيارة إلى العتبة الكاظمية للمشاركة في مجلس العزاء السنوي

2020/08/26 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

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وبعد عودته من العاصمة الأردنية عمّان..

أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زيارة إلى العتبة الكاظمية في بغداد للمشاركة في مجلس العزاء السنوي وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ان الكاظمي، حضر مجلس العزاء والمحاضرة الحسينية في صحن الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، عليهما السلام.

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