أصالة تهنئ حسين الجسمي بعيد ميلاده

2020/08/26 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على تهنئة الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الموافق 25 آب/أغسطس.ونشرت اصالة على حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram أغنية للجسمي وعلقت عليها كاتبة:”كلّ سنه وحبيبي الصّديق أخي الغالي حسين الجسمي صاحب الصّوت الذّهب، والشّعور الّذي يحلّق بنا حدّ السّحاب، ياصاحبي مهما ابتعدت، والغالي المُحترم، كلّ سنه وأنت بألّف خير ودائماً […]

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