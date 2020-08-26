الحكيم يستنكر: افتتاح سفارة صهيونية ’افتراضية’ في العراق محاولة استفزازية

2020/08/26 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نستنكر المحاولات الاعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني في اعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق مؤكدين موقفنا الثابت والمبدئي كما هو موقف العراق شعبا وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه .

عمار الحكيم

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