تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بالبورصة العراقية

2020/08/26 | 12:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى في البورصة العراقية.———————————————————— اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,250 سعر شراء الدولار : 122,250 ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,18 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,30 دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 […]

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