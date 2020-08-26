صورة مُتداولة لرسالة ميسي إلى إدارة برشلونة

2020/08/26 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أقام ليونيل ميسي الدنيا ولم يُقعدها، بعدما وجّه رسالة طارئة إلى إدارة برشلونة، يُعرب فيها عن رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي.

ومنذ أن أرسل ميسي رسالة عبر الفاكس إلى نادي برشلونة، تداولت العديد من المواقع والحسابات الإخبارية بتويتر، صورة يزعم ناشروها على أنها نفس الرسالة التي وجهها البرغوث الأرجنتيني إلى مجلس إدارة البارسا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن:" الصورة المتداولة تُظهر رسالةً وجهها ليونيل ميسي إلى إدارة برشلونة عبر الفاكس، ولكن يبدو أنها مزيفة، إذ لا تتوافق مع الرسالة الأصلية.

وجاء في الرسالة المتداولة ما يلي: " إلى السيد جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال هذه الرسالة، أنا ليونيل ميسي أطالب بإنهاء عقد العمل الحالي الخاص بي مع ناديكم المميز، وذلك باستخدام البند رقم 24".

وأضاف:" أنا ممتن لجميع الفرص التي أتيحت لي من أجل التطوير الشخصي والمهني والتي تم منحها لي خلال فترة عملي، وقد سمحت لي بتعزيز ملفي الشخصي على المستويين الانساني والفني".

واختتم بالقول:" لأسباب شخصية، أنا مضطر لاتخاذ هذا القرار الصعب، والذي آمل أن يتم التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة من طرف النادي".

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