العمليات المشتركة: ضباط ايرانيون وروس وسوريون يعملون مع الدفاع لمكافحة داعش

2020/08/26 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقالت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء، (26 آب 2020)، ان عمل "المركز الأمني الرباعي" بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، والتي مهمته تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب مستمر وبوجود ضابط من تلك الدول .وذكر المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ان "المركز الأمني الرباعي يتواجد في وزارة الدفاع، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران، مهمته هي تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى".وبحسب الخفاجي فأن "مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، يرأسها ضابط برتبة كبيرة"، مضيفاً ان "المركز فيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني".وأكد أن "عمل المركز الأمني مازال مستمراً"، مشيراً إلى أنه "قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي، من خلال تقديمه سيلا من المعلومات ضد العصابات الإرهابية، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب السوري والعراقي".وخلال الأشهر الماضية، عادت وتيرة هجمات عناصر تنظيم داعش بشكل ملحوظ، سيما في المناطق الواقعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وديالى.

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