الفياض يصل دمشق ويسلم الرئيس الاسد رسالة من الكاظمي

2020/08/26 | 12:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى العاصمة السورية دمشق رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

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