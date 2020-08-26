مديرية مكافحة إجرام بغداد تنفذ 22 أمرا للقبض بحق مطلوبين ومتهمين خلال ال24 ساعة الماضية

2020/08/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفذت مديرية مكافحة إجرام بغداد 22 أمر قبض بحق مطلوبين ومتهمين خلال ال24 ساعة الماضية.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه "ان مفارز مكافحة إجرام بغداد نفذت 22 أمرا للقبض بحق مطلوبين ومتهمين خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية، حيث تم إلقاء القبض على 3 متهمين لقيامهم بجريمة قتل ضمن مكاتب مكافحة إجرام الحبيبية، والزهور، وأبي غريب وفق المادة ٤٠٦ و ٤٠٥ ق.ع،في حين ألقت مفارز ️ مكتب مكافحة إجرام الاعظمية القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع، كما تم إلقاء القبض على 5 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام المدائن، وحسينية المعامل، والدورة، والكرامة، وسرقات الرصافة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".واضافت المديرية " ان مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على 10 متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة، وتزوير، وتسليب ومطلوبين من قبل مفارز مكاتب مكافحة إجرام القدس، والكاظمية، والتاجي، والمنصور، وحي العامل، والحرية، والكرادة، وبغداد الجديدة، والصالحية، وباب الشيخ، وفق المواد ٤٤٦، و ٢٩٨، و ٢٩٢، و ٤٤٤، و ٤٣١ ق.ع، فضلا عن ضبط 3 عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات ضمن مكاتب مكافحة إجرام سرقات الكرخ، والبياع والغزالية وفق المادة ٤٤٤، و٤٤٦ ق.ع./انتهى9

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